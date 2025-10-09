Dan seguimiento a acciones de búsqueda de personas desaparecidas en Tepetongo

Tepetongo, Zac.- Con el propósito de dar continuidad a las acciones emprendidas, este jueves, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, la Fiscalía General de Justicia y representantes de colectivos, llevaron a cabo una búsqueda forense en esta municipalidad.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares acudió a la comunidad El Laurel, en donde prospectó un predio, en seguimiento a las carpetas de investigación y los acuerdos tomados con colectivos.

Como en otras labores emprendidas, el personal se apoyó de drones y georadares para realizar la búsqueda, en la que se contó, además, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIVZ), la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Búsqueda en vida en Fresnillo

Otra célula acudió a las comunidades de Buenavista de Trujillo, Tapias de Santa Cruz, Plenitud y San Gabriel, en el municipio de Fresnillo, en donde llevaron a cabo una búsqueda en vida, con pega de cédulas y realización de entrevistas, para recabar información que les permita la localización de sus seres queridos.

El Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de trabajar de la mano con las familias de las personas desaparecidas, con el propósito de encontrar a sus seres queridos y generar las condiciones que les permitan acceder a la justicia y a la verdad.