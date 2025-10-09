Inauguran XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de coordinar esfuerzos y políticas para fortalecer el derecho a la identidad, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal, David Monreal Ávila, a través de la Coordinación General Jurídica, inauguró los trabajos de la XLV Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec), que reúne a directores y funcionarios de las 32 entidades federativas.

El Coordinador General Jurídico, Armando Ávalos Arellano, reiteró el compromiso de Zacatecas con las políticas que promueven el acceso universal y gratuito al derecho a la identidad.

El Director General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), Félix Arturo Arce Vargas, delineó los ejes de trabajo prioritarios, que incluyen la digitalización e interconexión de las bases de datos.

Resaltó la importancia de la coordinación interestatal para garantizar el acceso al registro de nacimiento y la identidad legal para todos los mexicanos.

Se prevé que la XLV Reunión Plenaria genere acuerdos y mecanismos concretos para simplificar trámites, mejorar la calidad del servicio y asegurar que cada ciudadano cuente con su acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP), como prueba irrefutable de su identidad.

Se busca estandarizar procesos y formatos en la expedición de actas para facilitar los trámites interestatales, además de revisar los proyectos para la interconexión de las oficialías y la seguridad de la información registral.

Los trabajos se encaminan a realizar un plan de acción para hacer del Registro Civil una institución más moderna, eficiente y garante de la identidad de todos los mexicanos.