Definen operativo vial para Festival de Teatro de Calle

Zacatecas, Zac.- El Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), implementará un operativo especial con motivo del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2025, en su edición 22.

Por lo anterior, se realizarán cortes parciales a la circulación, en la semana que comprende del 11 al 18 de octubre, en las calles Allende, Aguascalientes y Rinconada de Catedral; lo anterior, con horarios vespertinos variantes, ante las actividades teatrales programadas y la afluencia de personas que se darán cita.

En estas acciones participarán elementos de la corporación de vialidad, con el propósito de orientar a la ciudadanía y facilitar las actividades que se llevarán a cabo en distintos foros en el centro histórico y garantizar la seguridad de participantes y espectadores, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales informativos, https://www.facebook.com/PoliciaVial.Zac.