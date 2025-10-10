Presentan avances de investigación para fortalecer industria del agave

Los avances fueron del Grupo de Materiales y Fenómenos de Superficie de la UAG en colaboración con el CRT en el VI Simposio Internacional del Agave en Monterrey

Zacatecas, Zac.- El Grupo de Materiales y Fenómenos de Superficie de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en colaboración con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), presentaron la ponencia “Caracterización avanzada de bebidas alcohólicas: una estrategia clave para el fortalecimiento de la industria del agave”, en el VI Simposio Internacional del Agave, en Monterrey, Nuevo León.

La ponencia magistral fue presentada el Dr. Luis A. Romero Cano, Profesor-Investigador de la UAG y quien dirige este grupo. En su conferencia mostró una recopilación de los artículos científicos publicados en los que se ha demostrado la utilidad de la huella isotópica del tequila y la huella electroquímica del tequila como herramientas clave para la evaluación de la calidad y autenticidad de la bebida.

Estos resultados son producto de proyectos de investigación y de tesis de maestría y licenciatura del área de Ciencias Químicas de la UAG.

En el mismo destacan los trabajos de Rocío Fonseca Aguiñaga de la Maestría en Procesos del Tequila; Walter M. Warren Vega de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo; Camila S. Gómez Navarro de Ingeniería en Biotecnología; y Sara S. Piña Torres de Ingeniería Química de la UAG.

“Sus contribuciones ponen de manifiesto el impacto que la formación de jóvenes científicos tiene en el desarrollo de metodologías innovadoras con aplicación directa en la industria del agave”, apuntó el investigador.

El Dr. Romero Cano destacó que la innovación tecnológica y científica en el sector de las bebidas de agave es fundamental para consolidar la competitividad de la industria mexicana frente a los retos de la globalización, la adulteración de bebidas y la necesidad de una producción más sostenible.

Con esta participación, el grupo de investigación y la UAG reafirman su compromiso con la generación de conocimiento aplicado y con la formación de recursos humanos altamente capacitados que contribuyan al fortalecimiento de una de las industrias más representativas de México.

El VI Simposio Internacional del Agave en Monterrey y fue un evento académico y científico que reunió a investigadores, empresarios, productores y especialistas de diferentes países para dialogar sobre el presente y futuro de esta planta emblemática de México.

El simposio, organizado por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tuvo como lema, “Legado científico, económico, social y biocultural del agave”.

Durante cuatro días se desarrollaron conferencias magistrales, presentaciones de trabajos científicos, mesas de diálogo y actividades culturales, todas centradas en la importancia del agave en sus múltiples dimensiones: biológicas, tecnológicas, económicas y sociales.