Zacatecas se mantiene en alerta por presencia de lluvias

Zacatecas, Zac.- A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, pide a la población mantenerse alerta, dado que las lluvias continuarán durante el fin de semana, según los pronósticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Meteorológico Nacional.

Para este viernes 10 de octubre, en territorio zacatecano, habrá intervalos de chubasco con vientos de 50 a 70 kilómetros por hora; para el sábado 11, se pronostican lluvias aisladas, y para el domingo 13, intervalos de chubasco, como parte de los remanentes de Priscilla y la tormenta tropical Raymond. Para el lunes 14, las precipitaciones continuarán y se prevé que en el transcurso del día haya lluvias aisladas en el estado.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que se mantiene una coordinación estrecha con el Gobierno de México y con los municipios, con el propósito de atender, de manera inmediata, cualquier emergencia que pudiera registrarse.