Roban cableado de luminarias en Parque Arroyo de la Plata

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició trabajos de reparación para restablecer el servicio de alumbrado y garantizar mayor seguridad a las y los usuarios de este espacio público, tras el robo de cableado en las luminarias del parque Arroyo de la Plata.

Hasta ahora se han atendido 47 luminarias afectadas y se ha reestablecido un superposte en la sección B del parque.

Las labores de rehabilitación continuarán en las demás secciones, con el objetivo de recuperar por completo el sistema de iluminación.

Ante este acto de vandalismo, se ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el objetivo de que se realicen las investigaciones pertinentes y se sancione a los responsables.

El Gobierno de Zacatecas reiteró su compromiso con el cuidado de los espacios públicos y con la seguridad y el bienestar de las familias zacatecanas.