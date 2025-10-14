Instala UAZ Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de su Rectoría, formalizó este martes la instalación de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de los lineamientos legales e institucionales que buscan garantizar condiciones laborales dignas y seguras para toda su comunidad.

Durante la asamblea, el rector Ángel Román Gutiérrez asumió la presidencia de la comisión, agradeciendo el compromiso de sus integrantes y reafirmando el respaldo institucional para consolidar una cultura de prevención en todos los espacios universitarios.

“Debemos incorporar la prevención como parte de la cultura institucional, para evitar situaciones que puedan volverse irreversibles”, destacó el rector.

Por su parte, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, tomó protesta como secretaria técnica de la comisión, reconociendo la iniciativa de los presentes y subrayando que el trabajo será clave para mejorar las condiciones de seguridad e higiene, especialmente para el personal docente y el estudiantado.

“El comité vigilará que las unidades académicas integren sus comités locales y den seguimiento a las observaciones realizadas, con el fin de mantener condiciones óptimas en toda la institución”, señaló.

La responsable de la recepción de formatos de Seguridad y Salud de la UAZ, Rocío Ramírez Flores, presentó a las y los integrantes de la comisión, comenzando por la representación oficial conformada por: Ángel Román Gutiérrez, Lorena Jiménez Sandoval, Francisco Javier Gutiérrez Piña, Tania Libertad Sánchez Romero, Alfredo Salazar de Santiago, María Dolores Aldaba Andrade, Alejandra del Carmen Mata Ramírez, Leticia González García, Marco Tulio Bernal Elías, Juan José Castro Gallardo y Jaira Lizeth Barragán García.

Posteriormente, nombró a la representación sindical del SPAUAZ: Jenny Gonzáles Arenas, Norma Ávila Báez, Valentín Castillo Soto, María del Carmen Saucedo Ríos, Nancy Lizette Gonzales Carrillo, Javier Romero Curiel, Armida Concepción García, Hugo de Anda Miranda, Manuel de Jesús de la Rosa Arévalo y Elvia Lechuga Garcés.

En el evento estuvieron también presentes la coordinadora de Vinculación, María Argelia López Luna, y la secretaria de Finanzas y Patrimonio del SPAUAZ, Elvia Esperanza Jiménez.