Centro Histórico de Zacatecas, escenario vivo de expresiones escénicas

Zacatecas, Zac.- En su quinto día de actividades, el 22 Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2025, organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, vivió una intensa jornada conformada por el análisis del espacio público para el teatro e interesantes puestas escénicas.

El Centro Histórico de la capital del estado, una vez más, se convirtió en escenario vivo de múltiples expresiones escénicas, que cautivaron a locales y visitantes, con obras como Sátiras: Ditirambo para mi Dionisio, propuesta del grupo Puerco Teatro, originario de Zacatecas, que abrió la actividad escénica del miércoles.

Con espíritu festivo y crítica mordaz, la compañía recorrió las plazuelas Santo Domingo, Miguel Auza y el Jardín Juárez, al desplegar en estos espacios un teatro itinerante que fusionó humor, ironía y celebración popular, con esta intervención de contacto directo con el público que, al mismo tiempo, reafirmó la fuerza del teatro de calle como espacio de encuentro y reflexión compartida.

Desde la Plaza Bicentenario, la compañía Zarawato Bus, representativa de Chile, España, México y Venezuela, presentó CO, un espectáculo de circo de intervención colectiva que combinó destreza física, poesía visual y un discurso sobre la colaboración y la empatía, con el que cautivó al público por su capacidad para convertir el espacio público en un laboratorio de juego y comunidad.

El tono cambió hacia la comedia con Risaikuru, del Colectivo ¿Qué tienes en la nariz?, originario de Guadalajara. Entre carcajadas y ritmos creados con objetos reciclados, la agrupación ofreció un espectáculo de música y humor ecológico, recordando que el arte puede transformar lo cotidiano en algo sorprendente.

Más tarde, La Liga Teatro Elástico, con artistas de la Ciudad de México y Xalapa, desplegó la intervención urbana “Las Fiestas del Pueblo Murciélago”, una experiencia participativa que inició en la Nave del Ex Convento de San Francisco y se expandió en un pasacalle hacia las plazuelas de García y 450. Entre máscaras, música y danza colectiva, la compañía invitó al público a sumergirse en una celebración mítica y ritual, donde el teatro se fundió con la fiesta popular.

La jornada concluyó en la Plazuela Goitia con “Entrelazados: Sobre el amor y otros líquidos”, creación de la Compañía 2/7 Teatro, también de Zacatecas. Este montaje interdisciplinario exploró los vínculos afectivos y las emociones humanas, desde una poética visual contemporánea, con un lenguaje escénico que entrelazó cuerpo, sonido y movimiento, en una atmósfera de profunda sensibilidad.