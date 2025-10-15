Continúan reparaciones en carretera federal 49 Zacatecas-Torreón

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de mantener en buenas condiciones la infraestructura carretera, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avanza en la conservación de la carretera federal 49 norte Zacatecas-Torreón.

A través del Centro SICT Zacatecas, son atendidos los más de 134 km de longitud de esta importante vía por la que circulan diariamente alrededor de cinco mil vehículos.

En cuanto a conservación rutinaria han sido reparados más de 752 baches, lo que representa un 70 por ciento de avance en los trabajos de mantenimiento; los trabajos continuarán por el resto del año.

Asimismo, se tienen programadas obras de renivelación en tramos aislados en los que se requiere corregir deformaciones en la superficie de la carretera, como roderas, depresiones o corrugaciones.

Las cuadrillas de la SICT también realizan labores de deshierbe, desmonte, limpieza del derecho de vía, así como de los sistemas de drenaje, cunetas y canales para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Dentro de las acciones de conservación periódica, se realizó un fresado del kilómetro 22 al 26, posteriormente se colocó una nueva carpeta asfáltica, en mejora de a la superficie de rodamiento. En los próximos días, se atenderán nuevos tramos prioritarios mediante esta técnica.

Estas acciones, benefician directamente a las y los habitantes de los municipios de Fresnillo, Río Grande, Miguel Auza y Juan Aldama, así como a comunidades colindantes y personas usuarias de largo itinerario generando cerca de 50 empleos directos.

La SICT en Zacatecas, refrenda su compromiso de conservar y modernizar las carreteras federales, garantizando vías más seguras, transitables y en mejor estado para seguridad y comodidad de las y los usuarios.