Detienen en Tabasco a 11 personas con armamento y droga

Tabasco, Zac.– Como resultado del trabajo conjunto entre las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno y en el marco de la Estrategia de Construcción de Paz implementada en Zacatecas, se logró la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con grupos generadores de violencia, así como el aseguramiento de armas de fuego, droga, equipo táctico, uniformes apócrifos y un vehículo con reporte de robo.

Las acciones fueron desarrolladas en el municipio de Tabasco, por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Grupo de Operaciones Rurales de Zacatecas (GORUZ) y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

Estas operaciones se llevaron a cabo en respuesta a recientes agresiones sufridas por personal ministerial, fortaleciendo la presencia de las fuerzas de seguridad en la región.

Detienen a un masculino armado y con probable droga

En una primera acción, derivada del operativo de búsqueda de personas involucradas en actos de violencia, fue detenido Erick N., de 20 años de edad, quien portaba un arma de fuego larga, siete cargadores abastecidos, uno desabastecido, un chaleco táctico y varios envoltorios con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

El aseguramiento se logró tras un despliegue táctico conjunto, luego de una agresión registrada contra elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

El detenido, presunto integrante de un grupo criminal activo en la zona, fue trasladado junto con los indicios ante la autoridad competente, para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Detienen a tres personas con armas largas, cargadores y droga

En una segunda intervención, las corporaciones detuvieron a tres personas identificadas como Edgar Jesús N., de 25 años; Cindy Anahí N., de 36 años y Juan Guadalupe N., de 42 años, durante un operativo en el mismo municipio.

Durante la revisión, se les aseguraron tres armas largas, trece cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos y diversas dosis de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina (cristal).

De acuerdo con los primeros reportes, los detenidos formarían parte de un grupo delictivo que opera en la región sur del estado.

Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación jurídica.

Aseguran a seis personas con armamento, droga, uniformes apócrifos y vehículo con reporte de robo

En una tercera acción operativa, las fuerzas de seguridad lograron la detención de seis personas, identificadas como Jesús Abraham N., de 20 años, originario de Sinaloa; Alejandro N., de 21 años, originario de Zacatecas; Hugo Isaac N., de 30 años, de Ciudad de México; Víctor Saúl N., de 34 años, de Zacatecas; José Juan N., de 40 años, de Tamaulipas; y Ana Deysi N., de 33 años, también de Zacatecas.

Durante la intervención, se aseguraron seis armas largas, uniformes apócrifos, siete pecheras, tres chalecos tácticos, 24 bolsas con marihuana y múltiples envoltorios con sustancia cristalina con las características de la droga conocida como cristal.

Asimismo, se recuperó una camioneta Honda HR-V color gris con placas sobrepuestas y reporte de robo vigente, la cual aparentemente era utilizada por los detenidos para desplazarse en la región y cometer ilícitos.

El operativo permitió neutralizar un punto de operación de un grupo delictivo y retirar de circulación armamento y equipo utilizado para la comisión de delitos de alto impacto.

Detienen a un masculino con probable droga

Finalmente, durante un patrullaje preventivo en la zona, las Fuerzas de Seguridad detuvieron a Alejandro N., de 21 años, quien tenía en su poder dos bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como una planta de marihuana sembrada en un recipiente de plástico.

El detenido, presuntamente vinculado a los hechos de violencia, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En total, las acciones coordinadas en Tabasco permitieron la detención de 11 personas, el aseguramiento de 10 armas largas, más de 20 cargadores, chalecos y pecheras tácticas, droga diversa (marihuana y metanfetamina), uniformes falsos y un vehículo con reporte de robo, acciones con las que se debilitaron las capacidades operativas de los grupos delictivos en la región.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ya integra las carpetas de investigación correspondientes y determinará la situación jurídica de los detenidos conforme a derecho.

Estas operaciones reflejan el esfuerzo constante y coordinado del Gobierno de Zacatecas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para restablecer el orden público, mantener la seguridad de la ciudadanía y consolidar la paz y tranquilidad en el territorio zacatecano.