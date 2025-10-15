Es Yoselin Martín del Campo primera mujer del país en realizar sus estudios al interior de una mina

Zacatecas, Zac.- Yoselín Martín del Campo Olivares, alumna del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez), ingresó a la empresa Arian Silver de México para realizar sus estudios de nivel medio superior, a través del Sistema de Educación Dual, por lo que se convirtió en la primera mujer a nivel nacional en realizar su educación al interior de una mina.

A nombre del Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, el Director Académico, David Jasso Velázquez, aseguró que este hecho marca un precedente histórico; refrendó el compromiso del Subsistema con la igualdad y la innovación educativa para impulsar la participación femenina en la industria minera, encomiendas del Gobernador David Monreal Ávila, quien ha asegurado que “es tiempo de mujeres”.

Cecytez y Arian Silver acordaron mantener la colaboración en este modelo educativo, por tercer año consecutivo, misma que ha valido el reconocimiento a nivel nacional y que ha permitido a estudiantes del Plantel El Saucito, del municipio Pánfilo Natera, la oportunidad de estudiar durante un año al interior de una compañía minera, hecho único en el país.

El jefe Recursos Humanos de Arian Silver, René Hernández Esparza, reconoció que la colaboración de la mina con el estudiantado del Cecytez se ha traducido en una gran satisfacción, pues brinda a la empresa la oportunidad de ser partícipes en el desarrollo de conocimientos y habilidades en los jóvenes, así como su impulso en el trabajo en equipo y la comunicación a nivel laboral, aptitudes que difícilmente se desarrollan en el aula.

En el acto de ingreso de la estudiante estuvieron presentes, por parte de Arian Silver, el Supervisor de Relaciones Comunitarias Alejandro Ayala González; el Jefe de Exploración, Jorge Armando Velázquez Hernández, así como la Subdirectora Académica del Cecytez, Estrella Cerrillo Ortiz, y el Director del Plantel El Saucito, Alberto Méndez Méndez.