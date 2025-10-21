Dan autoridades seguimiento a búsquedas forenses en Tepetongo

Tepetongo, Zac.- Este martes, con el acompañamiento de representantes de colectivos de búsqueda de personas, el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia dieron continuidad a las acciones de búsqueda forense, en la zona conocida como Caquixtle, de este municipio.

Apoyados con drones y georadares, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares realizaron una prospección por varios polígonos definidos previamente, de acuerdo con el análisis de contexto realizado.

Con este seguimiento a las carpetas de investigación y acuerdos generados en la mesa permanente de trabajo, se da continuidad al fortalecimiento de las acciones de búsqueda, que diariamente se emprenden en territorio zacatecano, con el propósito de localizar a las personas ausentes.

En las labores realizadas hoy se contó con el apoyo de personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.