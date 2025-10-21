Zacatecas, en espera del segundo informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas

Zacatecas, Zac.- En los próximos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará ante la Cámara de Diputados el Segundo Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024, un ejercicio clave para evaluar el uso de los recursos públicos en el país.

En Zacatecas, el seguimiento a este informe será especialmente relevante, pues permitirá conocer el desempeño en programas fundamentales como el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), así como en sectores prioritarios como salud, obras públicas, seguridad pública y agua potable.

La ciudadanía y las autoridades deben mantenerse atentas a los hallazgos de este informe, ya que de ellos depende no solo la transparencia en el uso de los recursos, sino también la posibilidad de mejorar la gestión pública. Estoy convencida de que el compromiso con la fiscalización puede traducirse en mejores resultados para nuestro estado.

Zacatecas ha sido, durante varios años, un referente positivo en los procesos de auditoría federal. Por ello, existe gran expectativa en torno a los resultados que arrojará este segundo informe, especialmente por parte de la ASF, el máximo órgano de fiscalización en el país.

En este contexto, también sigue pendiente conocer los resultados de la auditoría número 227, practicada al extinto INAI, la cual se derivó de una denuncia relevante. En su momento, trabajadores del Instituto señalaron la presunta solicitud de dádivas a cambio de ascensos, hechos que afectaron gravemente la imagen de la institución. Cabe destacar que la auditoría 227 es de tipo forense.

No obstante, es importante subrayar que una institución no debe desaparecer únicamente por observaciones o señalamientos. De ser así, muchas entidades públicas del país habrían dejado de existir.

Por ello, es fundamental esperar los resultados oficiales. Solo con documentos sustentados y emitidos por la ASF se pueden validar hechos, deslindar responsabilidades y actuar con justicia, dejando atrás rumores o especulaciones.

La revisión de la Cuenta Pública 2024 representa una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas y para demostrar que, aun ante irregularidades, la transparencia y el Estado de derecho deben prevalecer.

Es momento de estar atentos, de exigir claridad y de confiar en que, tarde o temprano, la justicia llega.

Bien por quienes conocen los procesos de fiscalización, donde me considero parte importante de ambos temas abordados el día de hoy.