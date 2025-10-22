Agreden a policías en Cosío

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, participa en un operativo conjunto con las autoridades de Aguascalientes, tras un ataque registrado la mañana de este miércoles contra elementos de la Policía Estatal de esa entidad, en el municipio Cosío.

De acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando policías de Aguascalientes fueron agredidos por sujetos armados, en Cosío. En respuesta, se solicitó apoyo a las corporaciones zacatecanas, que de inmediato acudieron al llamado y, hasta el momento, mantienen un despliegue preventivo en la zona limítrofe para garantizar la seguridad y evitar que posibles generadores de violencia intenten ingresar al territorio estatal.

El funcionario precisó que la situación fue controlada de inmediato y, hasta el momento, se mantiene resguardada la zona por fuerzas de seguridad de ambas entidades, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ya que se realizan revisiones preventivas que podrían ralentizar el tránsito vehicular, principalmente en retenes establecidos en distintos puntos.

El Secretario General de Gobierno informó que, en Zacatecas, la situación está controlada y no se han reportado incidentes derivados del enfrentamiento en Aguascalientes, a la vez que destacó la colaboración y coordinación de esfuerzos para brindar tranquilidad y seguridad a las familias de ambos estados.