La Sociedad Astronómica de Zacatecas celebró 15 años de divulgación científica

Zacatecas, Zac.-La Sociedad Astronómica de Zacatecas (SAZAC), en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Gobierno del Estado, celebró su décimo quinto aniversario con un evento masivo y gratuito que reunió a estudiantes, docentes y público general en espacios emblemáticos como el Congreso del Estado y la Plaza Bicentenario.

Fundada en 2010, SAZAC ha sido un referente en la divulgación astronómica en la entidad, alcanzando anualmente a más de 6 mil 500 personas en distintos municipios. Su labor ha contribuido significativamente al acercamiento de la ciencia a comunidades escolares, académicas y recientemente a personas adultas mayores, con planes de extender sus actividades a públicos con discapacidad.

El docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT), Alejandro González Sánchez, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad a través de la ciencia.

Durante el evento, se reiteró la invitación a instituciones educativas para coordinar la participación de sus grupos escolares, reconociendo el valor de este tipo de encuentros como espacios formativos, interactivos y de alto impacto para el aprendizaje.

A lo largo de su trayectoria, SAZAC ha desarrollado actividades como talleres, observaciones astronómicas, conferencias y su evento más representativo: la Noche de las Estrellas, una jornada nacional de divulgación científica que se celebra anualmente en Zacatecas y en diversas regiones del país.

La Universidad Autónoma de Zacatecas reconoce y celebra el compromiso de SAZAC con la promoción del conocimiento científico, reafirmando su papel como agente transformador en la construcción de una sociedad más informada, curiosa y participativa.