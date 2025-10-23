Continúa a la baja percepción de inseguridad en Zacatecas y Fresnillo

Zacatecas, Zac.- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que Zacatecas y Fresnillo continúan a la baja en la percepción de inseguridad; la capital ha descendido hasta el lugar 20 a nivel nacional y el Mineral hasta el 26, con una disminución anual de 12.5 puntos porcentuales.

De acuerdo con los datos publicados por INEGI, Fresnillo tuvo una reducción notable en la percepción de inseguridad, al pasar de 87.9 por ciento, en septiembre de 2024, a 75.4 por ciento, en septiembre de 2025, lo que representa una disminución de 12.5 puntos porcentuales, una de las cinco más significativas a nivel nacional.

El municipio de Zacatecas, que incluye el área urbana con Guadalupe, presentó una mejora, al bajar de 80.7 por ciento, en junio de 2025, a 76.8 por ciento, en septiembre de 2025, lo que indica una tendencia a la baja.

Un indicador donde Fresnillo sobresale es en la tasa de conflictos o enfrentamientos entre personas; sólo 15.3 por ciento de la población declaró haber tenido algún tipo de altercado en el tercer trimestre de 2025, cifra que lo posiciona como la segunda ciudad con menor incidencia de conflictos, entre las 91 evaluadas por la ENSU.

La zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe reporta 29.8 por ciento en el mismo apartado, lo que le mantiene debajo de la media nacional.

La baja en los índices de percepción de inseguridad va a la par del descenso en los registros de índices de incidencia de delitos de alto impacto.

En el mes de septiembre de 2025, el estado de Zacatecas fue reconocido por el Gobierno de México como la entidad que menor registro tuvo en homicidios dolosos, con cuatro.

A nivel nacional, la percepción de inseguridad se ubicó en 63.0 por ciento, entre la población de 18 años de edad y más, residente en las 91 áreas urbanas de interés, lo que representa un cambio estadísticamente significativo, comparado con el 58.6 por ciento registrado en septiembre de 2024.