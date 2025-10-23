Obtiene alumno de Cobaez segundo lugar nacional en atletismo

Zacatecas, Zac.- Emiliano Monroy Ruiz, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), Plantel Roberto Cabral del Hoyo, obtuvo el segundo lugar en la Paraolimpiada Nacional Aguascalientes 2025, al lograr posicionarse en el segundo lugar en la prueba de 1 mil 500 metros planos, en la categoría Juvenil Mayor, clasificación T20.

Con un tiempo oficial de 4 minutos 37 segundos, Emiliano Monroy Ruiz destacó entre los mejores del país, resultado que refleja su profesionalismo, esfuerzo y pasión por el deporte.

Para Emiliano Monroy la disciplina es la base del éxito, no sólo deportivo sino también en la vida cotidiana y en la escuela; “entreno dos horas diarias, en donde, a pesar de los errores que a veces cometo, me enfoco en mejorar y en concentrarme para las competencias deportivas”, dijo el atleta.

El Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, felicitó al atleta y mencionó que el subsistema ofrece una educación integral en donde se impulsan talentos y habilidades.

“El Cobaez es la comunidad más grande de bachillerato en Zacatecas, por lo que tenemos talentos no sólo en las ciencias exactas, también en el ámbito cultural y deportivo; prueba de ello es Emiliano, que, al ser un estudiante con autismo, se le apoyó para que desarrollara libremente la fuerza y constancia parar competir en atletismo”, mencionó González Ávila.

Las metas de Emiliano son concluir su etapa en los Juegos Paranacionales, buscar calificar a los Olímpicos de deporte adaptado y regresar a Zacatecas.