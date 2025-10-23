Zacatecas, sin observaciones en manejo financiero: ASF

Zacatecas, Zac.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que, por segunda ocasión consecutiva, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, no registró montos observados en la revisión de la Cuenta Pública 2024.

El titular del organismo fiscalizador, David Colmenares Páramo, presentó la segunda entrega de informes individuales del ejercicio fiscal, en el que se registró a Zacatecas como estado sin observaciones en el manejo financiero, junto a Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro y la Ciudad de México.

La auditoría, realizada por el máximo órgano de fiscalización del país, incluyó la revisión en Zacatecas de más de 16 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca del 92 por ciento del total de los recursos asignados a los fondos fiscalizados en esta etapa, sin encontrar un solo peso sin comprobar.

En estricto apego a las directrices del Ejecutivo estatal, se instrumentaron mecanismos de control, vigilancia y acompañamiento, que permitieron garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Este logro es resultado de una estrategia integral que privilegia la prevención, la transparencia y la coordinación interinstitucional, a través del fortalecimiento de procesos internos de control, la profesionalización del servicio público y la implementación de auditorías internas preventivas.

El Gobernador David Monreal Ávila ha instruido la consolidación de un modelo de gestión que privilegia el buen uso del recurso público, en los ejes rectores que comprenden la prevención de la corrupción, la promoción de una cultura de la honestidad y castigo ejemplar ante cualquier acto de impunidad.