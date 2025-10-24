Organizan operativo de seguridad vial para tianguis de Día de Muertos

Zacatecas, Zac.- Con motivo del tradicional Tianguis de Día de Muertos, que se instala cada año en el circuito de los panteones, el Gobernador David Monreal Ávila dispuso la implementación de una serie de operativos, por parte de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), para garantizar la movilidad y asegurar la integridad de los asistentes y comerciantes.

Del 25 de octubre al 3 de noviembre, para el control y desvío de tráfico en los accesos y calles aledañas, personal vial realizará el cierre en la calle Julio Ruelas y la avenida México, a la altura de la calle Mecánicos, con dirección a Zacatecas, a partir de las primeras horas del inicio de este operativo.

Por lo anterior, las y los automovilistas podrán circular sobre las calles Materialistas, Tres y Cuatro, la avenida Bulevares, así como las calzadas de los Deportes y Solidaridad, además de la colonia Fovissste para permitir una mejor movilidad entre los visitantes y colonos.

Por parte de la corporación, sostendrán presencia permanente con el apoyo de personal pie tierra, patrulleros y moto patrulleros, para brindar atención operativa y asesoría hasta el término de las actividades.

DPVP realiza recomendaciones viales para la “Tradicional pedida del Muerto”

Autoridades de la DPVP, en el marco de las actividades tradicionales, hizo un llamado a la ciudadanía para que los menores de edad que tengan el interés de salir a pedir el “tradicional muerto” en las calles y avenidas de la zona conurbada y municipios, se hagan acompañar en todo momento de un adulto.

También se recomienda que utilicen algún tipo de reflejante o luz para mayor visibilidad de los automovilistas y caminen sobre pasos peatonales, banquetas, así como respetar las luces de los semáforos; antes de cruzar alguna vialidad, revisar ambos sentidos.