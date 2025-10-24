Toma protesta Julia Olguín como representante estatal de CATEM

Julia Olguín encabeza la nueva etapa de la CATEM Zacatecas: unidad, justicia laboral y transformación con la clase trabajadora

Zacatecas, Zac.- La Diputada Federal Julia Arcelia Olguín Serna asumió este viernes la representación estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), durante una ceremonia encabezada por su dirigente nacional Pedro Haces Barba, en un acto que marca una nueva etapa para el sindicalismo en Zacatecas.

En su mensaje, Julia Olguín destacó que la CATEM representa un sindicalismo libre, moderno y humano, enfocado en dignificar el trabajo y en construir un modelo más cercano a las necesidades de las y los trabajadores zacatecanos.

“Representar a las y los trabajadores no es solo ocupar un cargo; es defender con dignidad sus derechos, impulsar su desarrollo y fortalecer una estructura viva, dinámica y cercana al sector productivo. Mi compromiso no es de palabra, es de resultados, de cercanía y de esperanza viva en cada familia zacatecana”, expresó.

Durante su discurso, la legisladora subrayó la importancia de mantener una relación de colaboración entre los sectores productivos y las autoridades, señalando que la unidad, el diálogo y la justicia social son las bases para transformar la vida laboral en el estado.

Olguín reconoció la confianza del líder nacional Pedro Haces Barba, a quien definió como un referente de lucha sindical. Mencionó las iniciativas impulsadas por él en favor de los trabajadores que viven de las propinas en gasolineras, restaurantes y hoteles, como un ejemplo de justicia laboral y dignificación del trabajo.

Asimismo, la diputada federal refrendó su compromiso con la agenda laboral que impulsa desde el Congreso de la Unión, donde participa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, promoviendo reformas que fortalezcan la justicia salarial, mejoren las condiciones laborales y garanticen que los recursos públicos lleguen a los sectores más necesitados.

En el marco de su toma de protesta, Julia Olguín también reconoció los avances alcanzados a nivel nacional en materia laboral, como el incremento del 135% al salario mínimo desde 2018 y la reducción de la pobreza en más de 13 millones de personas, resultados que —dijo— son muestra del compromiso del actual gobierno con la justicia social.

“La transformación laboral de México se construye con un gobierno que escucha, un sindicato que responde y un pueblo trabajador que jamás se rinde”, afirmó.

Finalmente, la nueva dirigente de la CATEM Zacatecas expresó su respaldo al Gobernador David Monreal Ávila, destacando su apertura al diálogo y su trabajo en favor de la justicia social, así como a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de quien reconoció su liderazgo humanista y compromiso con el salario justo, la equidad social y la defensa de los derechos laborales.

Con este nombramiento, la CATEM Zacatecas inicia una etapa de fortalecimiento y organización sindical orientada a la defensa de los derechos laborales, el desarrollo económico y el bienestar de las familias trabajadoras del estado.