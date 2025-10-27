La regulación emocional y el autoconcepto, bases de bienestar mental

La Licenciatura en Psicología, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), organizó las Jornadas Sobre el Bienestar Psicológico, realizadas en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

Entre las actividades se impartió conferencia «Bienestar psicológico, regulación emocional y autoconcepto en universitarios: una intervención basada en evidencia», impartida por la Dra. Beatriz Adriana Corona Figueroa en el auditorio Herman Neuberger de la UAG.

Durante su ponencia, explicó que el bienestar mental puede entenderse a partir de dos factores principales: la regulación emocional y el autoconcepto.

La regulación emocional es la capacidad de modular las emociones, no suprimirlas, para responder de forma adaptativa a las situaciones; mientras que el autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma: quién cree ser, qué valora, qué puede lograr.

Ambos aspectos son fundamentales para la salud mental. Cuando uno de ellos se ve afectado, pueden surgir conductas y pensamientos negativos que deriven en trastornos como la depresión o la ansiedad.

Un estudio internacional

La Dra. Beatriz Corona realizó una estancia académica en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde llevó a cabo una investigación comparativa con jóvenes universitarios de España, Francia, México y Colombia.

“Alumnas colombianas de intercambio ayudaron posteriormente a levantar la muestra en Colombia. Todas las demás muestras, en la UAG, París y Santiago de Compostela, fueron tomadas de manera presencial”, aclaró.

El estudio analizó las diferencias culturales y su relación con el bienestar psicológico, agrupando los resultados por regiones y contextos socioculturales.

De acuerdo con la investigadora, el bienestar es un concepto subjetivo, basado en la valoración que una persona hace sobre su propia vida y el grado de satisfacción que experimenta.

Citó además a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueve políticas para mejorar la calidad de vida en todo el mundo.

“Creo que una de mis conclusiones es que el bienestar debe ser integral, no solo psicológico, también físico y estructural, y es que el hecho de que en América Latina seamos más felices que en Europa, no significa que todo esté bien, hace falta mucho por hacer”, añadió.

Algunos resultados

Durante su investigación, la académica analizó las estrategias de regulación emocional, clasificadas en dos tipos:

Estrategias adaptativas: aceptación, enfoque en lo positivo, orientación a los proyectos, reevaluación positiva y relativización.

aceptación, enfoque en lo positivo, orientación a los proyectos, reevaluación positiva y relativización. Estrategias no adaptativas: autocrítica, “catastrofización”, culpa hacia otros y rumiación.

Estas estrategias influyen directamente en el bienestar y en la calidad de las relaciones interpersonales.

Asimismo, la Dra. Corona abordó el autoconcepto dimensional, que se refiere a cómo las personas se perciben a sí mismas en distintos ámbitos: académico, físico, social y ético.

“El objetivo era analizar cómo los estudiantes se adaptaban a un nuevo entorno, tanto emocionalmente como en su autoconcepto”, explicó.

A partir de los resultados, la investigadora diseñó un seminario de intervención enfocado en ayudar a los jóvenes a mejorar su bienestar psicológico mediante estrategias de regulación emocional cognitiva, como la aceptación, el pensamiento positivo y la relativización.