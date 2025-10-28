Entrega COBAEZ medalla Ignacio M. Altamirano a docentes con 30 años de servicio

Zacatecas, Zac.- En un acto de reconocimiento institucional, autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) entregaron la Medalla Manuel Altamirano a docentes que cumplieron 30 años de servicio, en la formación de generaciones de jóvenes bachilleres.

Durante la ceremonia, el Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, destacó la trayectoria, compromiso y vocación de las y los galardonados, quienes han dedicado su vida a fortalecer la educación media superior en Zacatecas.

“Este reconocimiento representa el testimonio de una carrera construida con esfuerzo, entrega y pasión por la enseñanza. Las y los docentes del Cobaez son el corazón de nuestra institución y el pilar que sostiene la educación de miles de jóvenes zacatecanos”, señaló.

El evento se realizó en el marco del 2025, Año del Bienestar en Zacatecas, y forma parte de las acciones encaminadas a la regeneración del tejido social, impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila, quien trabaja de manera constante por el bienestar de las familias.

La Medalla Manuel Altamirano es el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las y los docentes que han cumplido tres décadas de servicio ininterrumpido, en favor de la educación pública. En esta ocasión, las y los profesores del Cobaez fueron distinguidos por su desempeño ejemplar, ética profesional y compromiso con la formación integral del estudiantado.

El Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Educación, cuya titular es Gabriela Pinedo Morales, ha reiterado su compromiso con el magisterio zacatecano, al reconocer la labor de quienes con su dedicación contribuyen al desarrollo educativo del estado.

El subsistema educativo continúa con una visión de paz, bienestar y progreso, con lo que fortalece su participación en la Agenda del Bienestar 2025 y consolida una educación media superior de calidad.