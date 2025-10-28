Por sexto año consecutivo, pide Geovanna Bañuelos rescate del Fondo Minero

La senadora Geovanna Bañuelos conminó a sus compañeras senadoras y senadores a rescatar el Fondo Minero y garantizar el bienestar, salud e infraestructura básica para el desarrollo de los municipios de extracción minera.

“Hago uso de esta tribuna apelando a su sensibilidad y pidiendo su apoyo para rescatar el Fondo Minero, el cual es un instrumento fiscal que busca elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera”, mencionó.

Al presentar una reserva al artículo XX de la Ley Federal de Derechos, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo es que los recursos derivados de la explotación mineral se traduzcan en caminos pavimentados, escuelas seguras, hospitales dignos y obras que mejoren la vida de quienes viven en las zonas productoras.

“Que la riqueza que sale de Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y San Luis Potosí regrese a sus pueblos en forma de bienestar y progreso”, enfatizó.

En este sentido, explicó que su propuesta establece que el 85% de los recursos recaudados por el Impuesto Especial a la Minería se distribuya directamente a los municipios donde se ubican las concesiones mineras, para que sean ellos quienes definan, con participación social, las obras más urgentes.

“Reactivar el Fondo Minero, es un acto de justicia social. Es devolver a Zacatecas y todos los pueblos mineros lo que legítimamente les pertenece”, aseveró.

En total, se emitieron 104 votos. 45 a favor, 52 en contra y 7 abstenciones.