Reconoce CDHEZ a 40 empresas comprometidas con DDHH

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) entregó a 40 empresas el Galardón “Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos”, con el propósito de reconocer a las organizaciones que promueven la dignidad, la igualdad y la justicia social en el ámbito laboral.

Durante el acto solemne, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, expresó su entusiasmo y reconocimiento hacia las empresas participantes, destacando que este galardón simboliza el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso de aquellas que, más allá de su función económica, asumen como parte esencial de su identidad el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de sus trabajadoras y trabajadores.

La Dra. Dimas Reveles subrayó que esta iniciativa surge de la convicción de que el respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral debe ser una práctica cotidiana, reflejada en las políticas internas, en la cultura organizacional y en las decisiones que impactan la vida de quienes forman parte de cada empresa.

Asimismo, señaló que el galardón reconoce a las empresas que han demostrado acciones concretas en favor de la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión de personas con discapacidad, la equidad de género, la prevención de la violencia laboral y el respeto a los derechos laborales fundamentales.

Finalmente, reiteró el compromiso de la CDHEZ de continuar trabajando de la mano con las empresas para fortalecer esta sinergia positiva, como una oportunidad para transformar realidades y generar prosperidad sostenible.

Por su parte, la Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Financiamiento, Lic. Ximena Reyes Mugüerza, en representación del Dr. Jorge Miranda Castro, Secretario de Economía, enfatizó que en el Gobierno del Estado tienen claro que el respeto a los derechos humanos es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad, con prosperidad compartida para todas y todos. Señaló que el gobierno estatal está comprometido en generar oportunidades laborales y facilitar el acceso a un empleo digno para todas las personas.

En su mensaje, el Dr. José Enrique Guerrero Cervantes, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Zacatecas, reconoció que hoy más que nunca las empresas tienen el deber de generar entornos dignos, seguros y respetuosos, por lo que cada acción que promueve la equidad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana fortalece no sólo a las empresas, sino también al tejido social y económico de Zacatecas. Añadió que la participación de estas empresas es una muestra de que el desarrollo económico y el respeto a los derechos humanos pueden y deben caminar juntos.

Durante el evento, se otorgó el galardón a: Centro de Crecimiento Humanista A.C.; Centro Diesel Profesional S.A. de C.V. – Unidad Taller de Servicio Ligero; Hotel San Diego; Hotel El Paisano; Zero Leaks Sistemas de Aislamiento; CEDIPRO S.A. de C.V.; Centro Diesel Profesional S.A. de C.V.; Cesantoni; Transportes Mineros de Fresnillo; Santé Salud Ocupacional; Lubrior Integradora S.A. de C.V.; Dueñas Decoración e Interiorismo; Servicios y Transportes Parques Industriales Zacatecas S.A. de C.V.; Sicurezza; Capstone Gold; Minas de San Nicolás S.A.P.I. de C.V.; Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V. Unidad Saucito; Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V. Unidad Charcas; Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V. Unidad Tiro Jarillas; Minera Coahuila S.A. de C.V. Unidad Sabinas; Electrex; Fiesta Inn Zacatecas; Diseños Inteligentes CYC S.A. de C.V.; Instituto Educativo para Niños con Lesión Cerebral A.C.; Multiled Servicios S.A. de C.V.; Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Delegación Zacatecas; Multiled Zacatecas S.A. de C.V.; Alianza Visual México; GH Coaching; Tu Asesor Fiscal; Minera Camino Rojo S.A. de C.V.; Universidad Interamericana para el Desarrollo; Nancy Tapia del Interior al Exterior; RR Raúl Rodríguez Coaching Community; Edna Yanina Flores Arellano – Taller de Soldadura; Edna Yanina Flores Arellano – Taller de Costura; Pepes’s, un sabor con mucha tradición; Concreto Lanzado de Fresnillo Marca Unidad Charcas; Concreto Lanzado de Fresnillo Marca Unidad Fresnillo; Concreto Lanzado de Fresnillo Marca Unidad Asientos; y Concreto Lanzado de Fresnillo Marca Unidad San Martín.

Cabe destacar que se contó con la presencia de la Ing. Miriam García Zamora, Titular del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas; la Mtra. María Elena Pérez Ortiz, Coordinadora Estatal de Planeación del Gobierno del Estado de Zacatecas; el Dr. Hamurabi Gamboa Rosales, Director del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCyT); y el Mtro. Iván Reyes Millán, Titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante.