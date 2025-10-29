Compite UAZ en Campeonato Nacional ANUIES 2025

Ciudad de México.- El equipo de ajedrez de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dirigido por el maestro Juan Francisco Hernández de León, se encuentra en la Ciudad de México participando en el Campeonato Nacional ANUIES 2025.

Representan a la institución los jóvenes universitarios José Ángel Pinales Mejía, quien ocupa el sexto lugar nacional en ritmo clásico; Yael Monsiváis Blancas, en el puesto 16; y Josué Torres García, en el lugar 51.

Este miércoles iniciaron las partidas en ritmo rápido (10+5), y por la tarde se disputarán los encuentros Blitz (3+2). El campeonato se lleva a cabo en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El entrenador Hernández de León destacó que el equipo de ajedrez de la UAZ mantiene un nivel competitivo que los distingue en el ámbito universitario nacional.