Espectacular concierto de Yuri dentro del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025

Envuelve Yuri al Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025 con su tour Icónica

Zacatecas, Zac, 29 de octubre de 2025.- Con un espectacular concierto que reunió a miles de personas en la emblemática Plaza de Armas, la cantante Yuri se presentó ante el público del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, organizado por la administración estatal, que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, junto con su esposa, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal.

El Gran Concierto de Bienvenida a las Almas fue una noche llena de emoción, música y color, con el que las familias zacatecanas y visitantes disfrutaron de la potente voz y carisma de la intérprete veracruzana, quien deleitó a las y los miles de asistentes con un repertorio que incluyó sus más grandes éxitos y temas emblemáticos de su trayectoria.

La sede de gala lució un lleno total en un ambiente festivo que reflejó la esencia de la tradición y el espíritu del Día de Muertos; como parte del tour Icónica, Yuri conquistó al público con su energía, talento y conexión lograda desde el primer instante.

Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF, destacó la importancia de promover la cultura y las tradiciones que dan identidad a Zacatecas, además de ofrecer espacios de esparcimiento y convivencia familiar, en un ambiente de disfrute, paz y tranquilidad.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre las dependencias estatales para consolidar el Festival de Día de Muertos Zacatecas como uno de los eventos culturales más importantes del país.

De igual forma, Sara Hernández de Monreal agradeció la entusiasta participación de la ciudadanía y destacó que este tipo de actividades fortalece el tejido social y fomenta el orgullo por las tradiciones mexicanas.

El Gran Concierto de Bienvenida a las Almas marcó el inicio de una serie de actividades artísticas, culturales y turísticas que continuarán durante los próximos días, en diferentes sedes del Centro Histórico de Zacatecas, en un ambiente lleno de color, arte y tradición.