Aprueba IEEZ límites de financiamiento privado para partidos en 2026

Zacatecas, Zac.- En Sesión Extraordinaria de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se aprobó el límite de financiamiento privado para los Partidos Políticos para el ejercicio fiscal 2026, el cual se aprobó el siguientes términos: Aportaciones de su militancia, el cual tiene un límite de $1,963,619.71 (Un millón novecientos sesenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos setenta y un centavos); Aportaciones de simpatizantes, cuyo límite global asciende a $3,472,980.00 (Tres millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos ochenta pesos), y en lo individual, ninguna persona podrá aportar más de $173,649.00 (Ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos).

Tipos de aportaciones privadas a los partidos políticos:

Aportaciones de militantes

Son las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen las y los militantes de los partidos políticos.

Aportaciones de simpatizantes

Son las aportaciones voluntarias y personales que realicen las y los simpatizantes durante los Procesos Electorales Federales y Locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.

La suma del financiamiento privado de los institutos políticos, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento, rendimientos financieros y financiamiento por sus dirigencias nacionales, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.