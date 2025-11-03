Saldo blanco en Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025

Zacatecas, Zac.- Al encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en la Plaza de Armas, de la capital de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila reportó que el Festival de Día de Muertos 2025 resultó con saldo blanco y una presencia superior a las 200 mil personas en las más de 80 actividades.

Destacó que este evento se ha convertido en uno de los mejores festivales de Zacatecas, por lo que felicitó y reconoció al pueblo de Zacatecas por su calidez, hospitalidad, generosidad, capacidad y talento, elementos clave que han permitido que se lleve a cabo con éxito.

El mandatario estatal reportó que resultados verificables confirman la asistencia de más de 200 mil personas en las actividades, que comprendieron más de 80 actividades, que abarcaron géneros como cine, teatro y ópera, y un festival artístico, junto con los altares.

La actual edición del Festival contó con la presencia del estado hermano de Veracruz, que compartió su cultura, gastronomía, y grandes artistas, entre ellos el icónico concierto de la cantante Yuri.

El Gran Desfile fue presenciado por más de 100 mil personas; contó con más de 2 mil 500 actores y participantes, de quienes destacó que se esmeran, cada vez más en el vestuario y en los carros alegóricos.

De igual manera, el Gobernador David Monreal Ávila destacó la importancia de la revaloración social, el fortalecimiento institucional y la comunión como ejes para la transformación social que se mantiene firme en la entidad.

Subrayó que la responsabilidad social y la adhesión al respeto hacen grande a un pueblo y posibilitan la transformación, por lo que reafirmó que la gente de Zacatecas ha correspondido al llamado a la solidaridad, fraternidad y al fortalecimiento de sus instituciones.

En presencia de los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, compartió que el mes de octubre terminó con extraordinarios resultados en este rubro, lo cual es un trabajo conjunto que permite que la población recobre la cotidianidad.

También participaron alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) Plantel “Roberto Cabral del Hoyo”, y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECyTEZ).

Además, estuvieron presentes el Comandante de la Decimoprimera Zona Militar, Isaac Bravo López; el Jefe Coordinador Policial de la Guardia Nacional, Cesáreo Juventino Rojas Popoca; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; la Delegada de Programas para el Bienestar, Adilene Rosales Romero; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pinto, y el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo Garza.