Llega Legado de los Dinosaurios al museo interactivo ZigZag

Zacatecas, Zac.- A partir del próximo domingo 9 de noviembre y hasta el 9 de marzo de 2026, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zacatecas Zigzag abre al público la exposición interactiva El Legado de los Dinosaurios, la cual está incluida en los costos de entrada regulares.

Con esta exhibición, apta para toda la familia, el Zigzag retoma las exposiciones temporales como parte de los atractivos que ofrece a zacatecanos y visitantes; ante la demanda que tuvo en 2024, en la Feria Nacional de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila decidió traerla nuevamente para que mayor número de personas puedan disfrutarla.

El Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, en representación del mandatario estatal, acompañó al Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, y a la Directora del Zigzag, Sahara del Río Venegas, al recorrido inaugural.

Invitó a todo público a maravillarse y redescubrir en espacios como éste, de aprendizaje y asombro, que el Zigzag pone a disposición de las y los zacatecanos.

“Consolidamos a Zacatecas como referente nacional en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación museográfica, contribuyendo a la diversificación del turismo cultural y educativo en el estado, como muestra de un gobierno que impulsa el conocimiento, la cultura y el turismo como motores de desarrollo y bienestar”, dijo.

Sahara del Río Venegas reconoció la sensibilidad del Gobernador David Monreal Ávila y de la señora Sara Hernández de Monreal, por acercar a la población este tipo de actividades, que impulsan la ciencia, la educación y el asombro, especialmente, entre niñas, niños y jóvenes zacatecanos.

El Legado de los Dinosaurios ofrecerá una experiencia inmersiva, a través de un recorrido al pasado del planeta Tierra y a la evolución de los dinosaurios hacia las aves; combina el rigor científico con el descubrimiento, a través de paleoesculturas a escala real, réplicas, reconstrucciones y cédulas digitales e interactivas.

Estará abierta en los horarios habituales del Centro, de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, con los costos de entrada del mismo: 30 pesos niñas y niños, 40 pesos adultos y entrada gratuita para docentes zacatecanos con credencial.

Al recorrido, también acudieron funcionarios del Gobierno del Estado, representantes de museos de otros estados del país y familias zacatecanas.