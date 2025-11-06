Rescatan con vida a hijo del alcalde de Ojocaliente

Zacatecas, Zac.- Como resultado de una operación de inteligencia y coordinación interinstitucional, las Fuerzas de Seguridad informaron la localización con vida de una persona privada de la libertad, identificada como Joshua Zambrano Hernández.

Esta persona había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de junio del presente año, y se trata del hijo del Presidente Municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que la acción operativa se desarrolló durante la madrugada de este jueves en la región de Villanueva, específicamente en las comunidades El Jagüey y El Molino.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Medina Mayoral, refirió que la acción se desplegó a partir de las 05:00 horas y contó con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, a través de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas, y la Policía de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto.

Precisó que, en el recorrido, las Fuerzas de Seguridad fueron agredidas por civiles armados; sin embargo, lograron repeler el ataque.

Como resultado, se logró reducir a un civil armado del sexo masculino aún sin identificar, y se aseguró la zona.

La persona rescatada, quien pidió apoyo durante el operativo, de inmediato fue puesta bajo resguardo y fue trasladada para recibir atención médica por una deshidratación.

Se salvaguardó la vida del ciudadano víctima de privación ilegal de la libertad sin que se reportaran bajas entre las fuerzas del orden.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), a través de su titular, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que se constató que la persona se encontraba privada de la libertad y se mantenía bajo vigilancia de sus captores. Su estado de salud es estable y ya se encuentra con sus padres y familiares directos.

Informó que las fuerzas del orden mantienen operativos activos en la región y se prevé que continúen en los próximos días como parte de la estrategia de contención y persecución del delito.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz refrendaron el compromiso con la paz, la justicia y la protección de la integridad de las familias zacatecanas.