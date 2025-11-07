Analizan colectivas y autoridades Programa Estatal de Búsqueda

Zacatecas, Zac.- Con total apertura y el propósito de crear un mecanismo que responda a sus requerimientos de certidumbre, tranquilidad y búsqueda de justicia y verdad, representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas avalaron el proyecto de Programa Estatal de Búsqueda, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila.

Al informar sobre el encuentro realizado este día, encabezado por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Rodrigo Reyes Mugüerza resaltó el compromiso adquirido por el mandatario zacatecano con las familias para que el programa se construyera de forma conjunta, a fin de que en el mismo quedaran plasmados su sentir y sus principales requerimientos.

Dijo que el titular del Poder Ejecutivo ha dispuesto diferentes acciones con la finalidad de fortalecer la estrategia de búsqueda de personas y el programa es una de ellas, además del reforzamiento de las labores en campo, pero, sobre todo, el privilegiar siempre las búsquedas en vida y trabajar de la mano con los colectivos.

En la reunión, en la que personal de LabCo presentó el proyecto para su análisis, las madres y padres de personas desaparecidas expusieron sus puntos de vista y propuestas, con la finalidad de que las estrategias y mecanismos sean más eficientes.

Uno a uno, dieron el visto bueno a los objetivos, actividades y acciones que se establecen en materia de búsqueda, identificación humana, entrega digna y manejo del centro de resguardo temporal.

Finalmente, representantes de colectivos agradecieron y reconocieron al Gobernador David Monreal Ávila por su apoyo y compromiso para con ellos.