Inicia Buen Fin en Zacatecas con participación de 6 mil 300 negocios

Guadalupe, Zac.- Con el objetivo de impulsar la economía local y brindar a las y los zacatecanos productos y servicios a precios accesibles, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, dio el banderazo oficial de inicio al Buen Fin 2025, en un evento realizado en el municipio de Guadalupe.

En representación del Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, la Subsecretaria de Desarrollo Empresarial, Ximena Reyes, acompañó al Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Zacatecas, Jesús López del Bosque, y al Presidente Municipal de Guadalupe, anfitrión del evento, durante el arranque de esta importante iniciativa comercial.

Ximena Reyes destacó que el Buen Fin representa una gran oportunidad para fortalecer el comercio local y contribuir al crecimiento económico del estado.

“Como parte de las políticas públicas que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, trabajamos de la mano con el sector empresarial para generar condiciones que impulsen las ventas, fortalezcan los negocios y beneficien directamente a las familias zacatecanas”, afirmó.

Jesús López del Bosque informó que en esta edición se espera una derrama económica de 135 millones de pesos en el estado y la participación de más de 6 mil 300 empresas formalmente registradas, así como 23 mil negocios locales que ofrecerán descuentos y promociones atractivas.

“El Buen Fin es un esfuerzo conjunto entre gobierno, empresas y consumidores. Buscamos reactivar el consumo responsable y fortalecer el comercio formal en todo Zacatecas”, señaló.

El Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, dio la bienvenida a las y los participantes y agradeció la colaboración del Gobierno de Zacatecas y del sector empresarial.

“Guadalupe es un municipio dinámico y con gran potencial comercial; este tipo de acciones fortalecen nuestra economía y apoyan el bienestar de las familias”, expresó el alcalde.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, y se estima la participación de más de 150 mil consumidores en todo el estado, consolidándose como una de las estrategias más importantes para la reactivación económica y el impulso al consumo local.