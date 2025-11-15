Harán cortes viales este domingo por traslado de La Preladita

Zacatecas, Zac.- Para este domingo 16 de noviembre, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, dispondrá de un operativo especial, en coordinación con distintas instancias de seguridad pública, por la actividad denominada Traslado de La Preladita año 2025, que iniciará a las 5:00 de la mañana, con despejes vehiculares en la avenida Hidalgo.

Personal adscrito a la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP) realizará un cierre a la circulación en el crucero de las avenidas Juárez e Hidalgo, a las 6:00 de la mañana, con el propósito de resguardar la integridad física de las y los asistentes al encuentro y recorrido religioso anual.

A partir de las 7:00 de la mañana, se efectuará el cierre parcial en el bulevar metropolitano, con dirección al municipio de Guadalupe, a la altura del callejón del Plomo.

Como vías alternas, las y los automovilistas podrán transitar por las calles Abasolo, Juan de Tolosa, Genaro Codina, Fernando Villalpando, Elías Amador, Primera de Mayo, Del Ángel, calzada Obrero Mundial, avenida García Salinas y vialidad Manuel Felguérez.

En dicho operativo participarán cerca de 50 elementos de la DPVP, quienes realizarán los cortes a la circulación al paso del contingente.