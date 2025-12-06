Aprueba Consejo Universitario Plan de Desarrollo Institucional UAZ

Zacatecas, Zac.- En sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario, correspondiente al período 2025-2027, se presentó y aprobó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la actual administración encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez. El documento reúne más de 300 propuestas realizadas por la comunidad universitaria.

Al respecto, el coordinador del Consejo de Planeación, Juan Armando Flores de la Torre, subrayó que el trabajo realizado para la elaboración del PDI está orientado a fortalecer la innovación, el compromiso y la inclusión en la vida universitaria.

“El PDI 2025-2029 se concibe como el resultado de una visión estratégica que orientará los esfuerzos y compromisos de la educación, el trabajo, la investigación, el bienestar social y la inclusión. En próximos días estará disponible para su consulta”, señaló el funcionario universitario.

Manifestó que la versión final del PDI está estructurada en tres ejes rectores: Gobernanza Democrática, Autónoma y Gestión Responsable; Excelencia Académica, Científica, Humanística y Cultural; y Desarrollo Estudiantil Integral y Vida Universitaria. La coordinación de este proceso estuvo a cargo de la docente Herlinda Goretti Verver y Vargas.

Asimismo- dijo-, el proyecto incorpora las propuestas de universitarias y universitarios que trabajaron en cuatro ejes transversales: Innovación Académica y Administrativa, Sustentabilidad y Responsabilidad Social, Cultura de Paz, Inclusión y Equidad.

Es importante señalar que en la misma jornada de la Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Universitario, se aprobaron también las adiciones al Estatuto General exclusivamente en lo referente a las autoridades competentes del Protocolo de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual.

Igualmente, la Reasignación Presupuestal 2025; y el cambio de nomenclatura del programa de Doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz, que a partir de ahora se denominará Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Cultura de Paz.

A través de estos acuerdos se reafirma el compromiso de construir un futuro institucional basado en la participación, la excelencia y la responsabilidad social, fortaleciendo la innovación, la equidad y la cultura de paz en la Universidad Autónoma de Zacatecas.