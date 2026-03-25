Capacitan a personal de salud sobre tuberculosis

Zacatecas, Zac.- La capacitación es uno de los pilares para fortalecer la calidad de la atención médica que se brinda en la entidad; como parte de las actividades de la Agenda del Progreso, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) organizó un curso híbrido, en conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis.

Dicho ejercicio de actualización se realizó con participantes de todas las dependencias que conforman el sector salud, quienes se dieron cita de manera presencial y a través de conexiones remotas en todo el territorio estatal.

Se impartieron temas como: Magnitud y trascendencia de la Tuberculosis en México, a cargo de Joel Ríos Gómez; Fisiopatología, estudios de contactos y tratamiento de la enfermedad, impartido por Roberto Ibarra Infante; Grupos de riesgo para realizar la prueba de basiloscopía y Gene-Xpert, por María Guadalupe Regis Guzmán.

Se contó también con la presencia de los ponentes: Arnulfo Joel Correa Chacón, con la charla Tuberculosis y VIH/Sida; Sandra Iveth Trejo Cabral, con la estrategia TAES; así como Néstor Isaac Rodríguez Saldaña, con la plática sobre el Tratamiento de Tuberculosis en niños y adolescentes.

Cada 24 de marzo se conmemora el día mundial de lucha contra este padecimiento, pues en este día, pero de 1882, el médico alemán Robert Koch descubrió la bacteria que causa la Tuberculosis.