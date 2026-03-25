Realizan en Fresnillo búsqueda en vida de personas desaparecidas

Fresnillo, Zac.- Como parte del fortalecimiento de las acciones de búsqueda en vida, este día, el Gobierno de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia y representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas acudieron a Fresnillo, en donde emprendieron diversas acciones de localización.

Entre las actividades que emprendieron los grupos de búsqueda, integrados por personal de la Comisión Local y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares están la pega de cédulas en diferentes partes de la ciudad y la realización de entrevistas entre la ciudadanía, con la finalidad de obtener información que permita la localización de las personas en calidad de desaparecidos.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó la coordinación que se mantiene entre los gobiernos de México y de Zacatecas, así como con colectivos de búsqueda, lo que ha permitido reforzar las acciones de localización en vida que se emprenden y que son una prioridad que ha establecido el Gobernador David Monreal Ávila.

Igualmente, se desplegó un operativo para la localización de personas en estado de vulnerabilidad, con el propósito de identificarlas y determinar, mediante la toma de huellas dactilares, si se trata de personas desaparecidas o no localizadas.

Para las diferentes acciones desplegadas, las instituciones gubernamentales se apoyaron de drones y escáneres dactilares.

Durante las acciones, se contó con el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.