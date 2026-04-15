Supervisa Pepe Saldívar programa de pavimentación en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El programa de pavimentación de calles, coordinado entre los Gobiernos de David Monreal y Pepe Saldívar, continúa avanzando en el municipio de Guadalupe, esta vez llegó a la colonia Camino Real.

Específicamente, fue la calle Real del Edén la que ha sido intervenida con mezcla asfáltica misma que tiene un grosor de 5 centímetros, esto debido al importante desgaste que presentaba dicha vialidad.

“Saludos al Gobernador David Monreal desde la colonia Camino Real, calle Real del Edén, estamos combinando recursos para que podamos intervenir el mayor número de calles en las diversas colonias y comunidades de Guadalupe”, indicó el edil.

Cabe señalar que la intervención de esta calle fue programada debido al clamor de las y los vecinos, quienes señalaron en su momento que había tramos de tierra y algunos parches de concreto hidráulico, situación que ha quedado resuelta gracias a la rehabilitación que ya se lleva a cabo por parte del Gobierno del Estado y del municipio de Guadalupe.

Real del Edén es una calle más que se suma a las ya intervenidas en lo que va del año, tales como California y Cerro de la Bufa, en Rincón Colonial; Encinos, Durazno y Oyamel de la colonia Arboledas; Primera de la Estación; Cabús y Boleteros de la colonia Ferrocarrileros; además de la carretera en la región rural de Casa Blanca.

Este año se pretende en una primera etapa pavimentar otras 13 calles para completar las 23 anunciadas al arranque del programa, con la proyección de incluir otras 27 vialidades para alcanzar las 50.