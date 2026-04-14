Sostienen reunión Secretaría de Economía de Zacatecas y Consulado de EU en Monterrey

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de Zacatecas y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo económico, el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía, sostuvo una reunión de trabajo con el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, encabezado por la Cónsul General Melissa A. Bishop.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó que este tipo de encuentros permiten abrir nuevas puertas para el crecimiento del estado. “Zacatecas tiene un enorme potencial en sectores estratégicos; trabajamos de manera decidida para posicionarlo a nivel internacional, fortalecer nuestras exportaciones y generar más oportunidades para nuestra gente”.

Durante el encuentro se abordaron temas clave para el impulso económico de la entidad; destacan los lazos comerciales y productos de exportación, mediante la identificación de oportunidades para fortalecer el comercio bilateral entre Zacatecas y Estados Unidos, al impulsar productos locales con alto potencial exportador.

Asimismo, se plantearon alianzas estratégicas en materia de movilidad laboral, con el propósito de promover esquemas que faciliten el acceso a empleo formal, seguro y regulado para trabajadores zacatecanos en el país vecino.

Como parte de la agenda, se realizó la presentación “Invest in Zacatecas”, en la que se expusieron las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversión extranjera, así como las perspectivas económicas de la entidad, incluido el análisis del entorno actual, sectores estratégicos y oportunidades de crecimiento.

De igual manera, se dieron a conocer las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobernador David Monreal Ávila para fortalecer el ecosistema industrial y empresarial, así como las acciones enfocadas en la producción, distribución y comercialización, la revisión de cadenas de valor y mecanismos para incrementar la competitividad de los productos zacatecanos en mercados internacionales.

En el ámbito cultural, se realizó una exposición de artesanías e identidad de Zacatecas, en la que destacó la riqueza cultural del estado como un elemento de valor agregado en su proyección global.

Estas acciones forman parte de la visión impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Agenda del Progreso, la cual tiene como eje central la atracción de inversiones, la generación de empleo y la consolidación de un Zacatecas competitivo a nivel nacional e internacional.