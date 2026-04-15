Fortalece PJEZ coordinación interinstitucional para atención a mujeres víctimas de violencia

Zacatecas, Zac.- El Poder Judicial del Estado fue sede de la Tercera Reunión Interinstitucional 2026 de la “Ruta Crítica de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia”, cuyo propósito es coordinar acciones entre las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y otros sectores, que permitan mejorar la calidad en la detección, prevención, atención y rehabilitación de las personas que viven o han experimentado violencia familiar o sexual en el Estado.

Presidieron los titulares del Órgano de Administración, la Consejera Norma Esparza Castro y el Titular del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez, para acompañar a la Doctora Ana María Monreal Ávila, Directora de Salud Pública.

En su mensaje, el titular del TSJEZ destacó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer la atención y prevención de la violencia y subrayó que la labor del Poder Judicial es clave en este esfuerzo conjunto para participar activamente más allá de actos protocolarios, impulsando acciones sustantivas que contribuyan a mejorar los resultados.

En el encuentro, autoridades y representantes de distintas instancias coincidieron en la relevancia de mantener una comunicación constante entre quienes toman decisiones y el personal operativo, ya que esto permite identificar áreas de mejora y avanzar de manera efectiva.

Como resultados se analizó el seguimiento jurisdiccional y sanitario de diferentes casos de abandono de familiares y prevención de violencia doméstica, así como la importancia de las medidas cautelares, reinserción social, prevención y atención a las adicciones en casos de generación de conflictos.

Lo anterior, destacando que, desde la primera reunión realizada en 2011, este esfuerzo ha permitido generar acuerdos y compromisos enfocados en la prevención de conductas delictivas y la protección de los derechos de las personas, bajo el énfasis en la importancia de difundir figuras legales, como el delito de abandono familiar, para fomentar la conciencia social y prevenir conductas por omisión.

Por su parte, la Consejera Presidenta explicó que acciones en coordinación hacen grande a Zacatecas bajo el seguimiento estricto de las leyes y la empatía con el dolor de los demás, dijo esta concientización debe permear más allá de las autoridades y quienes conforman a las instituciones.