Intervienen a seis niñas y niños de Zacatecas para colocarles implante coclear

Zacatecas, Zac.- Seis niñas y niños zacatecanos son intervenidos con cirugías de implante coclear bilateral, en el Hospital General de México, lo que marca un antes y un después en sus vidas, al abrirles la posibilidad de escuchar, comunicarse y desarrollarse plenamente.

Este logro es resultado de la gestión de la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, así como del firme impulso de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quienes han priorizado la atención a la niñez con discapacidad auditiva.

Gracias a este esfuerzo conjunto, suman ya 10 niñas y niños beneficiados con implantes cocleares bilaterales, lo que representa no sólo un avance significativo en su calidad de vida, sino también un respaldo invaluable para sus familias, al generar un ahorro cercano a los 2 millones de pesos.

Detrás de cada intervención hay historias de esperanza: niñas y niños que, a partir de este momento, tendrán mayores oportunidades de aprendizaje, inclusión y comunicación, con lo que fortalecen su desarrollo emocional, social y educativo.

En una primera etapa, empresas mineras se sumaron solidariamente a esta causa, al hacer posible que siete infantes recibieran este beneficio. Actualmente, existe un padrón de 24 niñas y niños candidatos, de los cuales 10 ya han sido atendidos.

En días recientes, las y los pequeños, acompañados de sus familias, viajaron a la Ciudad de México para su hospitalización y preparación previa. Hasta ahora, cuatro de ellos ya han sido operados, con lo que se avanza de manera favorable en este proceso que cambiará sus vidas.

El Hospital General de México ha sido pieza clave, al aportar médicos especialistas, hospitalización e implantes, con lo que se consolida una alianza que rompe barreras económicas y acerca servicios de alta especialidad a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de transformar vidas, al llevar esperanza, inclusión y nuevas oportunidades a las niñas y niños, con lo que se construye un futuro más justo para todas las familias zacatecanas.