Cuenta Utzac con biblioteca digital para sus estudiantes

Zacatecas, Zac.- Como parte de la Agenda del Progreso, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, y después de más de 12 años sin contar con una biblioteca digital, la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) da un paso firme en la reconstrucción de sus herramientas académicas y atiende una de las principales necesidades de su comunidad estudiantil y docente.

Luego de años de rezago en herramientas académicas, la Rectora de la Utzac, Violeta Cerrillo Ortiz, encabezó la incorporación de la plataforma digital “eLibro”, un sistema moderno, accesible e incluyente, que responde a las exigencias actuales de la educación superior y fortalece el proceso formativo de las y los universitarios.

Esta nueva biblioteca digital integra material actualizado de los últimos 10 años, alineado a los programas académicos de todas las carreras, lo que permite a estudiantes y docentes acceder a contenidos especializados desde cualquier lugar.

Además, la plataforma se distingue por su enfoque incluyente, al contar con herramientas que facilitan el acceso a personas con discapacidad visual, así como la posibilidad de interacción remota, ampliando las oportunidades de aprendizaje sin barreras.

La implementación de esta biblioteca digital forma parte de una estrategia integral orientada a recuperar, modernizar y dignificar los recursos educativos de la Universidad, luego de años de rezago en herramientas académicas, colocando nuevamente a las y los estudiantes en el centro de la vida universitaria.