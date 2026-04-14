Ley General sobre feminicidio permitirá investigaciones con perspectiva de género: Geovanna Bañuelos

La senadora Geovanna Bañuelos celebró la aprobación de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheibaum para facultar al Congreso de la Unión a expedir la una ley general en materia de feminicidio que establezca reglas claras, homólogas y obligatorias en todo el país.

Al fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), la legisladora por Zacatecas resaltó que el objetivo es permitir una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Lo anterior, dijo, permitirá que ninguna muerte violenta de una mujer vuelva a ser interpretada desde el prejuicio y que toda investigación se realice con perspectiva de género, así como eliminar los vacíos legales que hoy permiten la impunidad.

“Es una reforma profundamente humana, es una respuesta también a años de exigencia, de lucha y de dolor”, resaltó la vicecoordinadora del GPPT.

En tribuna, Geovanna Bañuelos destacó que la reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio es el reflejo de un gobierno con visión feminista.

“Hoy México tiene, por primera vez en su historia, a una mujer Presidenta, no es un hecho menor, es un punto de inflexión, es la posibilidad de transformar las estructuras desde una perspectiva que pone en el centro la vida y la dignidad de nosotras, las mujeres”, enfatizó.

Asimismo, reconoció el compromiso de la Presidenta de la República para atender la violencia de género mediante el fortalecimiento de políticas públicas, institucionalidad y acciones concretas que ya dan resultados.

De acuerdo con datos presentados por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los feminicidios han mostrado una tendencia a la baja. “Esto no significa que el problema esté resuelto, pero sí demuestra que cuando hay voluntad, coordinación institucional y enfoque de género se pueden generar cambios reales”.

Geovanna Bañuelos reconoció que esta reforma es apenas el inicio de una legislación integral, de una justicia más uniforme, de un Estado que responde mejor y que está dispuesto a trabajar por cuidar y proteger la vida de las mujeres.

“También esta reforma es un acto de memoria, porque no podemos permitir que las víctimas se conviertan solo en cifras. Esta iniciativa va por Debani Escobar, por Ingrid Escamilla, por Ariadna Fernández López, por Fátima Cecilia, por Mara Fernanda Castilla, por Lesbi Berlín, por Lilia Alejandra García y por miles de mujeres zacatecanas y mexicanas a las que se les ha arrebatado la vida”, señaló.

La líder parlamentaria recordó que el feminicidio es la expresión más brutal de una violencia que se construye todos los días, en la desigualdad, en la discriminación, en la normalización del abuso, en el silencio cómplice, en la impunidad.

No es un fenómeno aislado, ni circunstancial; es complejo, es estructural y está profundamente arraigado con las desigualdades históricas que han marcado la vida de las mujeres en México.

“No puede entenderse sin ese contexto, no puede abordarse sin reconocer que existe una violencia sistemática y que escala hasta su forma más extrema”, concluyó.