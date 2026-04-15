Será del 25 de abril al 1 de mayo Primera Semana Nacional de Vacunación

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de mantener esquemas completos de vacunación en todos los grupos etarios de la población, y como parte de las actividades enmarcadas en la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), implementará, en el territorio estatal, las acciones de la Primera Semana Nacional de Vacunación, que tendrá verificativo del 25 de abril al 1 de mayo.

Entre las estrategias planteadas, están: visitas a escuelas, instalación de puestos de vacunación en lugares públicos concurridos, así como barridos casa por casa.

Se aplicarán vacunas contra: Tuberculosis (BCG); Triple Viral, contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP); Doble Viral contra Sarampión y Rubéola (SR); Difteria, Tosferina y Tétanos (DPT); Rotavirus; Neumococo; Hepatitis A; Hepatitis B y Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

La SSZ exhorta a la ciudadanía de todas las edades a acercarse a los módulos de vacunación para que el personal le indique cuáles son las vacunas que debe aplicarse, a fin de contar con su esquema completo de protección.