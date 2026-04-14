Abre UAZ convocatoria para Doctorado en Investigación Psicológica

Zacatecas, Zac.- En la reciente emisión del programa Acontecer Universitario de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se transmitió una entrevista con la docente Hilda Ortega Neri, responsable del Doctorado en Investigación Psicológica de la Unidad Académica de Psicología (UAP).

Durante la conversación, Ortega Neri anunció la apertura de la segunda generación de este programa, el cual se distingue por su enfoque en la investigación con impacto social. Señaló que el objetivo es formar investigadores capaces de responder a las demandas actuales de la psicología, impulsando la disciplina como ciencia mediante el diseño y ejecución de proyectos innovadores, siempre bajo un marco de rigor ético y excelencia científica.

La entrevistada explicó que el doctorado se ofrece en dos modalidades: la presencial, dirigida a quienes pueden asistir a las instalaciones de la UAZ y que favorece la retroalimentación directa; y la modalidad en línea, diseñada para estudiantes de otros estados e incluso del extranjero, lo que permite el acceso sin barreras geográficas.

Ortega Neri subrayó que el programa tiene una duración de cinco semestres y está estructurado para que los alumnos egresen con un avance significativo de tesis, asegurando una titulación oportuna y con calidad científica. Precisó que la convocatoria está dirigida a egresados con formación sólida en psicología, quienes deberán contar con título de licenciatura y maestría, cédula profesional, presentación de un anteproyecto de investigación y currículum vitae actualizado.

Finalmente, informó que existen costos especiales para docentes y egresados de la UAP, reafirmando el compromiso institucional con la actualización permanente de su comunidad. Invitó a las personas interesadas a acudir directamente a la UAP, comunicarse al teléfono 492 924 0130, o consultar la página oficial https://psicologia.uaz.edu.mx/doctorado/.