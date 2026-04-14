Es Guadalupe primer municipio en elaborar informe de Agenda 2030 ante ONU; será presentado en NY

Zacatecas, Zac.- Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2024-2027, se dio a conocer que el Municipio de Guadalupe a cargo de Pepe Saldívar, es el primero de los 58 del estado de Zacatecas, en elaborar el Informe Local Voluntario de la Agenda 2030 para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

Dicho informe, mismo que será presentado en la sede de la ONU en Nueva York, incluye las acciones realizadas en el Municipio de Guadalupe, en cada uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, por parte de las 18 unidades administrativas, con un 98 por ciento de cumplimiento de las metas.

Durante su intervención, Pepe Saldívar aseguró que al ser el primer municipio en llevar a cabo esta acción, se compromete y responsabiliza a dar continuidad al trabajo por parte de su equipo de trabajo que conforma el presente gobierno municipal.

“La intención es lograr al término de esta administración se alcancen los objetivos trazados ya que Guadalupe ahora es la entidad local en el estado de Zacatecas que más ha crecido en todos los sentidos y que además nos ha posicionado dentro de los 10 municipios de mayor crecimiento demográfico en la república mexicana”, informó.

Destacó que Guadalupe ha contribuido a la economía local y estatal e internacional para que cada vez haya menos pobreza en México y eso es gracias a la visión de los gobiernos locales que quieren transformar a sus municipios, poniendo como ejemplo las viviendas del bienestar y el Hospital de Especialidades que se construyen en Guadalupe.

“Eso genera economía y menos pobreza, porque genera empleos directos y hay una proyección de construir 5 mil viviendas de las cuales ya se están construyendo mil 500, además del Hospital de alta especialidad en un predio donado por el municipio, hecho a la medida de lo que buscaba el gobierno federal y que va dar atención a más de 500 mil derechohabientes”, mencionó el edil.

Finalmente, cabe señalar que durante la sesión se informó que el municipio de Guadalupe fue reconocido por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a las Buenas Prácticas Municipales 2025, por su proyecto denominado “Programa Municipal de Capacitación de Guadalupe”.