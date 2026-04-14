Reconocen en Oaxaca a Estefanía Contreras estudiante UAZ por su labor social en STEM

Oaxaca, Oax.- En el marco del Premio Nacional Ingenieras y Arquitectas 3.0, la estudiante de Ingeniería en Electrónica Industrial de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Estefanía Guadalupe Contreras Sosa, fue galardonada en la categoría de “Acción Social”, en reconocimiento a su labor de impulso a la ciencia y la tecnología entre niñas y jóvenes a través del equipo Girl Engineers Zacatecas.

El evento fue organizado por la Sociedad Mexicana de Ingenieros, a través de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN SMI), CEN SMI Mujeres y el Comité Ejecutivo Nacional de ARMAC, y tuvo como sede el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca. En él se reunió a destacadas mujeres del ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con el objetivo de visibilizar su trabajo y fortalecer la participación femenina en estos campos.

Durante su mensaje, la galardonada agradeció a los organizadores por promover espacios enfocados en la equidad, la inclusión y el impacto social de las mujeres en áreas científicas y tecnológicas. Al tiempo que reconoció la labor de la ingeniera Dafne García Aquino al frente de la Vicepresidencia Nacional de Mujeres de la SMI.

Agregó que, como estudiante de Ingeniería en Electrónica Industrial en la UAZ, es un orgullo representar al movimiento STEM zacatecano, especialmente a Girl Engineers Zacatecas, equipo que trabaja para acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a niñas y jóvenes desde niveles de preescolar, preparatoria y universidad.

“Este reconocimiento no solo celebra un logro personal, también es de Girl Engineers Zacatecas; representa el trabajo colectivo de muchas mujeres que están abriendo camino en la ciencia y la ingeniería. Sigamos volando alto, rompiendo barreras y construyendo oportunidades, para que cada vez más niñas y jóvenes encuentren en STEM una herramienta para transformar su futuro y el de nuestra sociedad”, expresó.

Finalmente, agradeció al responsable de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), Sodel Vázquez Reyes; al Programa de Ingeniería en Electrónica Industrial de la UAZ; así como al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT) y a la secretaria académica de la UAIE, Atziry Magaly Ramírez Aguilera, por el respaldo brindado para su traslado y estancia en Oaxaca.

A su vez, reconoció el acompañamiento del doctor Jorge Flores Troncoso, el doctor Raúl Chávez y la doctora Daniela Paola López Betancur a lo largo de su formación académica