Impulsa PJEZ solución pacífica de conflictos

Zacatecas, Zac.- El Poder Judicial del Estado de Zacatecas, a través de los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, invita a la ciudadanía a resolver sus conflictos de manera pacífica, voluntaria y sin necesidad de acudir a un juicio.

La Directora General del Centro Estatal de Zacatecas, Llaqueline Silvia Silvia, destacó que estos organismos funcionan como una instancia auxiliar del Órgano de Administración Judicial, cuya finalidad es promover el diálogo como la vía principal para la solución de controversias.

“Brindamos a las personas herramientas como la mediación y la conciliación, mediante procedimientos rápidos, gratuitos y confidenciales, en espacios neutrales donde las partes pueden dialogar, expresar sus necesidades y construir acuerdos con plena validez legal”, señaló.

Asimismo, resaltó que los servicios son accesibles y sin necesidad de juicio previo, atendiendo conflictos en materias civil, mercantil y familiar, tales como pensiones alimenticias, guarda y custodia, régimen de convivencias, incumplimiento de contratos, adeudos, con o sin documentos.

La Licenciada Llaqueline mencionó que las personas pueden acudir desde el momento en que surge el conflicto, sin necesidad de iniciar un proceso judicial. De igual forma, en caso de existir un juicio en trámite, también es posible optar por estos mecanismos para lograr una solución más ágil y evitar desgaste emocional y económico.

Destacó que este servicio tiene cobertura en todo el estado con tres sedes: Centro Estatal en Zacatecas, Centro Regional en Fresnillo y Centro Regional en Jerez de García Salinas, resaltando que en estos centros se cuenta con personal especializado en Derecho y Psicología, certificados como facilitadores en mecanismos alternativos, garantizando una atención profesional y humana.

Finalmente, la Directora General indicó que los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos representan una opción cercana y eficaz para la ciudadanía, contribuyendo a una justicia más accesible y humana, reiterando el compromiso de fomentar una cultura de la paz, donde el diálogo sea la base para resolver conflictos.