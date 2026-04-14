Participa Zacatecas en 7ª Reunión Regional de Seguridad

Aguascalientes, Ags.- Al asistir a la Séptima Reunión Regional de Seguridad, el Gobernador David Monreal Ávila afirmó que su administración trabaja de manera permanente para contribuir, desde Zacatecas, a la pacificación del país, en coordinación con el Gobierno de México.

Tras calificar el encuentro como productivo, el mandatario estatal destacó que estas reuniones de alto nivel permiten fortalecer la coordinación entre entidades y avanzar en estrategias conjuntas de seguridad.

Subrayó que, gracias al trabajo realizado, los indicadores delictivos en Zacatecas se mantienen a la baja, lo que refleja el compromiso de su administración con la construcción de la paz.

El Gobernador David Monreal también resaltó el reconocimiento público que hoy, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se hizo al trabajo en materia de seguridad en Zacatecas, lo que, dijo, motiva a redoblar esfuerzos para consolidar resultados.

Asimismo, explicó que en esta reunión con mandos militares, autoridades de seguridad pública y fiscalías se establecieron acuerdos que fortalecerán el blindaje de carreteras y las acciones operativas en la región.

El Gobernador David Monreal Ávila reiteró que Zacatecas seguirá trabajando de manera decidida en coordinación con el Gobierno de México y los estados vecinos, con el objetivo de avanzar en la pacificación del país y garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos. “Estamos trabajando para pacificar al país”, afirmó.

En el encuentro participaron las Gobernadoras y Gobernadores de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y de Colima, Indira Vizcaíno Silva, quienes refrendaron su disposición para trabajar de manera coordinada.

Asimismo, asistieron el General Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Quinta Región Militar; el General Alfredo Salgado Vargas, comandante de la Segunda Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, además de autoridades de seguridad de los estados participantes.

Durante la jornada, se presentó en Aguascalientes el Grupo de Fuerza de Reacción Interinstitucional, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad operativa en la región.