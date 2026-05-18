Acumula Zacatecas 87 casos de sarampión en lo que va del año

Zacatecas, Zac.- Con el firme compromiso de informar sobre la situación que guardan los distintos padecimientos que se presentan en el territorio estatal, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) da a conocer que en la última semana fueron detectados 29 nuevos contagios de sarampión, en los municipios de Villa de Cos y Fresnillo, con lo que se acumulan 87 casos, en lo que va de 2026.

Autoridades de la SSZ mantienen acciones intensivas de vacunación, difusión y concientización acerca de la enfermedad, para el control de este brote, el cual está integrado por casos importados, en su mayoría, de pacientes provenientes del estado de Durango, que se encuentran en territorio zacatecano por motivos laborales.