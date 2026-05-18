Inician mesas de trabajo para construir una UAZ sin violencia

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de diseñar estrategias que fortalezcan la convivencia armónica dentro de la comunidad universitaria, autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inauguraron las mesas de trabajo para el análisis y discusión de las propuestas que integrarán el Proyecto de Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de todo tipo y modalidades de violencia en la institución.

Al realizar la declaratoria inaugural, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, destacó que esta acción es histórica, pues responde al compromiso de su administración de construir espacios universitarios libres de violencia. Subrayó que este objetivo requiere de un esfuerzo colectivo, diálogo abierto, diversidad de ideas y, sobre todo, voluntad institucional para asumir con responsabilidad los retos que enfrenta la comunidad.

“El diseño de este ejercicio institucional se ha realizado de puertas abiertas, mediante procesos y convocatorias que han enriquecido los resultados y permitido un mejor aprovechamiento del trabajo de la Coordinación de Igualdad”, puntualizó el mandatario universitario.

Las mesas de trabajo se desarrollan en las unidades de Preparatoria, Ciencias Biológicas, Artes, Historia, Psicología, así como en los sectores administrativo y estudiantil. Con ello, la universidad cumple una de sus prioridades: avanzar hacia la erradicación de todas las formas de violencia en sus espacios y ámbitos de convivencia.

Respecto a las acciones a emprender, Román Gutiérrez señaló que estas fortalecerán una cultura institucional basada en el respeto, la inclusión, la dignidad humana, la igualdad y los derechos de todas y todos.

“Se trata también de eliminar prácticas, conductas y dinámicas que durante mucho tiempo fueron normalizadas y que hoy exigen respuestas firmes, responsables y con visión de futuro, evitando que esas prácticas nos lastimen como universitarios y dificulten las relaciones entre académicos, estudiantes y trabajadores”.

El rector adelantó que será una semana intensa de trabajo y reflexión colectiva, en la que las mesas abordarán temas como derechos humanos, perspectiva de género, enfoques interseccionales, estrategias de prevención, mecanismos de atención, procedimientos institucionales, medidas de protección, reparación del daño y mejora continua del protocolo, entre otros aspectos fundamentales. Recordó que para la construcción de este instrumento se recibieron 20 propuestas.

En su mensaje, la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval, afirmó que estas acciones permiten generar y consolidar ambientes seguros mediante el diálogo, la empatía y la tolerancia, rumbo a una cultura institucional de paz.

“Consideramos la cultura de la paz como eje transversal de nuestro Plan de Desarrollo Institucional (PDI) hacia 2029, el cual debe reflejarse en todas las actividades universitarias y en la transformación del comportamiento cotidiano frente a las dificultades que atentan contra la igualdad y la erradicación de la violencia”, expresó la funcionaria.

Por su parte, la coordinadora de Igualdad, Liliana Angélica Vélez Rodríguez, explicó que este ejercicio busca atender los diferentes tipos de violencia y avanzar hacia una universidad más segura.

“La UAZ, como institución pública de educación superior comprometida con la formación integral, la dignidad humana y la construcción de espacios libres de violencia, reconoce la necesidad permanente de fortalecer sus mecanismos institucionales para garantizar una convivencia basada en el respeto, la igualdad sustantiva y los derechos humanos”.

Las mesas de trabajo representan un ejercicio democrático y de corresponsabilidad institucional, orientado a consolidar estrategias de prevención, sensibilización, reparación y erradicación de las violencias, con el objetivo de cumplir los estándares establecidos por organismos nacionales e internacionales.

La apertura de actividades estuvo a cargo de la fiscal especializada en atención de delitos contra las mujeres, Marta Berenice Vázquez González, quien ofreció en el patio central de la Rectoría la charla titulada “La importancia de los Protocolos de Actuación para prevenir, atender, erradicar y sancionar las violencias en la universidad”.